İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkuteli'nde pozitif vaka sayısı 31'e yükseldi, kaymakam uyardı

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki Covid-19 vaka sayısının 31’e yükseldiğini belirterek, hassasiyetin artırılması gerektiğini vurguladı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki Covid-19 vaka sayısının 31'e yükseldiğini belirterek, hassasiyetin artırılması gerektiğini vurguladı.


Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, "Korkuteli'ne pozitif vaka sayımız 31 oldu. Salgının daha da artmaması için tedbir ve hassasiyetlerimizi en üst seviyeye çıkaralım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyaralım” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.