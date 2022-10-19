Korkuteli'nde şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şeker pancarı hasadı başlarken, yüksek rekolte ve alım fiyatı yüzleri güldürdü.

Osmankalfalar Mahallesinde şeker pancarı hasadı başladı. Tarladan traktör yardımı ile toplanan şeker pancarları sapından ayrılarak, kamyona yükleniyor. Daha sonra kamyonlar Söğüt Mahallesi'ndeki alım yeri veya Burdur Şeker Fabrikası'na gidiyor.

Osmankalfalar Mahallesi'nde yıllardır şeker pancarı üreten Derya Gürler, “Hasadımız başladı, bu yıl bin 480 liradan fiyat belirlendi. Bu rakam şeker oranına göre değişiyor. 26 prom pancar piyasası bin 600 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak Osmankalfalar Mahallesi şeker oranı en yüksek bölge olduğu için bu rakam taban fiyatı bin 480-bin 500 liradan alıcı buluyor. Dekar başına 7 ile 9 ton hasat alıyoruz. Hasadı yapılan şeker pancarının tanesi 2 ile 4 kilo arasında değişiyor. Pancar üretimi diğer ürünlere oranla daha iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim” dedi.

"Fiyattan memnunuz"

Bu yıl üretimdeki verim ve pancar alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade eden Gürler, “Fiyatlar bu yıl iyi, biraz yükselttiler. Memnunuz. Şeker oranımız da bu sene gayet iyi, öngörülen ortalama oranın üzerine de çıkıyoruz. Bu sene sezon güzel gitti, üretimde sıkıntımız yok ve memnunuz çok şükür” dedi.