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Korkuteli'nde sokaklar sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 31 ilde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Korkuteli halkı da yasak kararına uyarak evlerine kapandı.


Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerine çekildi. İlçe merkezi ve sokaklar bomboş kaldı. En işlek cadde ve sokakların bile boş kalması ilçeyi sesizliğe bürüdü. Eczaneler, fırınlar, aile sağlık merkezleri, Korkuteli Devlet Hastanesi, su dağıtımcıları ve kargo şirketleri dışında tüm mekanların kapalı olduğu Korkuteli'nde, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların ekmek ihtiyaçları, evlere servis yapan fırınlar tarafından karşılanıyor. Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak gezerek vatandaşların sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.


Yasağın başlamasıyla birlikte ilçede görev yapan güvenlik güçleri de kontroller gerçekleştirdi. Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama noktalarında geniş güvenlik tedbirleri alarak sokağa çıkma yasağı kararının sorunsuz uygulanmasını sağladı.

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