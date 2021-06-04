İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkuteli'nde üç mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Kozağacı ve Büyükköy mahallelerinde eskiyen içme suyu hatlarını yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Kozağacı ve Büyükköy mahallelerinde eskiyen içme suyu hatlarını yeniledi. Esenyurt Mahallesi'nin içme suyu sıkıntısı da açılan yeni sondajla çözüldü.



ASAT, Korkuteli ilçesi Kozağacı ve Büyükköy mahallelerinde eskiyen içme suyu şebekesini yeniledi. Büyükköy Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre, Kozağacı Mahallesi'nde de yaklaşık 1 kilometrelik yeni şebeke imalatı yaptı. Eskiyen borular yüksek standartlı ve daha geniş yeni borularla değiştirildi.



“Esenyurt'un sorunu çözüldü”


ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli'nin Esenyurt mahallesinde yaz aylarında su sıkıntısını da yeni bir sondaj açarak çözdü. Yeni açılan sondaj yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda yeni şebeke hattı mahalleye bağlandı. Esenyurt halkının yazın artan nüfusla birlikte yaşadığı basınç düşüklüğü sorunu sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.