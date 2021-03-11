Korkuteli'nde vaka sayılarında yüzde 70 artış

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2-3 haftada korona vaka sayısında yüzde 70 oranında artış yaşandı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan 1-7 Mart dönemi vaka dağılımı tablosuna göre çok yüksek riskli ilan edilen Korkuteli ilçesinde son 2-3 haftada vaka sayısında yüzde 70 oranında artış yaşandı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oya Dirican, insanların artık sıkılmaya başladığı için kurallara uymadığını söyleyerek, ilçede mutasyonlu virüs olduğu bilgisini de paylaştı. Virüsün 10-15 gün içinde dağıldığına ve özellikle ev ziyaretlerinden kaynaklandığına dikkat çeken Dirican, "Karşılıklı sokakta çay-sigara içimi, konuşmalarda hava akımı az olunca artış gösterdi. Biz özellikle ilçemizde maskeye çok önem vermeliyiz. Maske ve sosyal mesafe çok önemli. Karşılıklı konuşurken muhakkak maske olması lazım. Özellikle gözden de bulaşıyor. Korona virüsten korunmak için vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçınması lazım. Artış başladığı zaman vakalar katlanarak çığ gibi büyüyor. O yüzden vatandaşların çok daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Dr. Dirican, ilçede İngiliz mutasyonunu bıraktıklarını, Afrika ve Brezilya mutasyonu ile mücadele etiklerini belirterek, "Şu an ilçede 3-4 tane Afrika mutasyonu mevcut” dedi.