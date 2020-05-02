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Korkuteli'nde vaka sayısında düşüş

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde korona virüs teşhisi konulan vaka sayısında düşüş görüldü.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde korona virüs teşhisi konulan vaka sayısında düşüş görüldü.


Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki korona vakaları ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi. İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, "11 pozitiften olan pozitif vaka sayımız 2'ye inmiş durumdadır. Diğer 9 vakamız iyileşti ve taburcu oldular. Uyarı, tedbir ve kurallara uyduğunuz için teşekkür ederim. Biraz daha sabır” dedi.

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