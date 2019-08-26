Korkuteli'nden Finike'ye helikopter destekli trafik uygulaması

Korkuteli-Elmalı-Finike ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Korkuteli'nden başlayıp Elmalı ve Finike ilçesi sınırlarında jandarma sorumluluk bölgesinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde 73 araç kontrolü yapıldı, 4 araca toplam 6 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Korkuteli-Elmalı-Finike ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleşti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında Korkuteli-Elmalı-Finike ilçelerinin yer aldığı görev sahası içinde helikopter destekli trafik kontrollerine devam ediyor. Helikopterli denetimlerde 73 araç kontrol edildi, 4 araç sürücüsüne 6 bin 825 lira ceza uygulandı.

Trafik kurallarına daha çok uyulmasını sağlamak suretiyle can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesini amaçlayan hava destekli denetimlerde radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı. Helikopterle yapılan yol taramalarında kural ihlali yapan sürücüler kontrol noktalarındaki jandarma trafik ekiplerine bildirildi.