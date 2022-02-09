İhlas Haber Ajansı

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Korkute'liye uyuşturucu madde getiren şahıs jandarma tarafından yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, jandarma ekipleri otobüsteki bir yolcunun üzerinde 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, jandarma ekipleri otobüsteki bir yolcunun üzerinde 5 gram metamfetamin ele geçirdi.


Korkuteli İlçe Jandarma JASAT timi ve Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir şahsın yolcu otobüsüyle ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Kızılcadağ Mahallesinde düzenlenen operasyonda G.Y, gözaltına alındı.


Şahsın yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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