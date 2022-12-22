KORMER'de görev dağılımı yapıldı

Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde görev dağılımı yapıldı.

Antalya Valiliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kurulan Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (KORMER) görev dağılımı yapıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında yapılan toplantıya, ATSO Başkanı Ali Bahar da davetli olarak katıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği gereğince Antalya Valisinin Müteşebbis Heyet Başkanı olduğu KORMER'in Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliğine, ATSO Meclis Üyesi ve Antalya OSB sanayicisi Osman Bahçe seçildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü üstlendiği KORMER'de, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine yine Osman Bahçe seçildi. Toplantı çerçevesinde ayrıca Müteşebbis Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulunun yeni üyeleri de belirlendi.

15 kişilik heyet

12 üyesini ATSO'dan 3 üyesi de Antalya Valiliğinden alan KORMER Müteşebbis Heyetinde toplam 15 kişi görev aldı. Antalya Valiliğini temsilen Vali Ersin Yazıcı, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından da Fatih Özcan yer aldığı Müteşebbis Heyette ATSO'yu temsilen görev alan kişiler şu şekilde sıralandı; “Osman Bahçe, Ahmet Kazım Sarıgüney, Barış Büyükyörük, Ahmet Bülbül, Tolga Yalçın, Metin Büyükkalay, Metin Türen, Süreyya Demirtaş, Anıl Talat Akbağ, Fadime Doğan, Musa Taşkın, Serkan Bahar.”

Yönetim ve denetim kurulu

Müteşebbis Heyet Üyelerinin kendi aralarında yaptığı seçim ile belirlenen KORMER Yönetim Kurulunda Sezgin Üçüncü ve Osman Bahçe ile birlikte görev alan diğer isimler ise Ahmet Kazım Sarıgüney, Barış Büyükyörük ve Süreyya Demirtaş oldu. Fadime Doğan ve Ahmet Bülbül'de Denetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Yeni nesil OSB

KORMER ile ilgili çok hızlı, etkili ve inovatif adımlar atılacağını bildiren ATSO Başkanı Ali Bahar, Müteşebbis Heyetin büyük çoğunluğunun Antalya OSB sanayicilerinden oluşmasının KORMER için büyük bir şans olduğunu aktardı. KORMER'in kurulum süreçlerinde Antalya OSB'nin deneyim ve bilgisinden faydalanacak olunmasının, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir OSB kurulum sürecine dönüşeceğine dikkat çeken Bahar, “Yeni OSB'lerin kurulum süreçlerine, bölgede bulunan gelişmiş OSB'lerce destek verilmesinin büyük bir fayda oluşturacağını dile getirmiş, yasa ve yönetmeliklerde düzenleme yapılarak Müteşebbis Heyette mevcut OSB'lere de yer verilmesini talep etmiştik. KORMER'in kurulum sürecine Antalya OSB ve Bölge sanayicilerinin katacağı dinamizm, söz konusu talebimizin nasıl bir katma değer oluşturduğunun tespiti için önemli bir şanstır. Antalya OSB'de elde ettiğimiz deneyim ve gelişimi KORMER'de daha da ileri bir seviyeye taşıyarak, yeni nesil OSB'lerin en güzel örneklerinden birini Korkuteli'nde hayata geçireceğiz” dedi.

Antalya ekonomisine katkı

KORMER ile Antalya sanayisinin daha da gelişip güçleneceğini ifade eden Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Osman Bahçe, istihdamdan ihracata kadar Antalya ekonomisine her açıdan pozitif değer katacak bir değer oluşturmak için çalışacaklarını söyledi. Sürece sağladığı katkılar için Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü'ye teşekkür eden Bahçe, altyapı ve parselasyon süreçlerini ivedilikle tamamlayıp tahsis aşamasına gelmeyi, yeni yatırımları ülke ekonomisine kazandırmak için sabırsızlandıklarını aktardı.