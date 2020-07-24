Korona tedbirlerine uymayanlara 15 bin lira ceza

Antalya'da normalleşme önlemleri kapsamında denetlenen 2 kahvehanedeki 5 şahıs ile 2 konaklama tesisi ve bir taksiciye toplamda 15 bin 588 lira ceza uygulandı.

Antalya Valiliği koordinesinde il genelinde yapılan denetimlerde 350 berber/kuaför/güzellik merkezi, 14 AVM ve içerisinde bulunan 124 iş yeri, 22 pazar yeri ve 2 sosyete pazarı denetlendi. Aynı zamanda şehir içi ve dışı 972 toplu taşıma aracı, 20 hamam/sauna/kaplıca ve kapalı havuz, 491 lokanta/restoran, 46 spor merkezi ve tesisleri, 139 sahil bandı park piknik ve mesire alanları, 42 çay bahçesi, 18 dernek, 19 nikah ve düğün yerleri, 65 internet kafe, 8 sinema/ tiyatro salonu, 7 lunapark ve tematik park, 110 cami, 155 konaklama tesisi denetlendi. 2 tesise bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Kontrol edilen 237 kahvehane/kıraathanede ve 2 iş yerinde 5 şahsa 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. 297 ticari taksi ve 51 durak denetlenirken, 1 ticari taksiye 288 TL idari para cezası tatbik edildi.