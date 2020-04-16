Korona testi pozitif çıkan yaşlı kadının evi dezenfekte edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki kadının görme engelli eşi ve oğlu da hastaneye kaldırıldı. Harekete geçen Manavgat Belediyesi ailenin yaşadığı evin çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, ailenin turizm sektöründe çalışan oğulları İ.B.'nin bir süre önce rahatsızlanarak kaldırıldığı Manvgat Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinde korona virüs testi negatif çıktı. İ.B.'nin Değirmenözü'nde oturan anne ve babasının yanına dönmesinden bir süre sonra bu kez annesi Ü.G.B. rahatsızlandı.

Görme engelli eşi ve oğlu da hastaneye kaldırıldı

112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.G.B.'nin korona testinin pozitif çıkması üzerine aynı evde yaşayan görme engelli eşi İ.B. ve oğlu İ.B. de Serik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hemen harekete geçildi

Ailenin toplu halde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmalarının ardından Manavgat Belediyesi ailenin yaşadığı evin çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.

Değirmenözü Mahallesi'ne giden Manavgat Belediyesi ekipleri, mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere götürdükleri maskeleri Değirmenözü Muhtarı Mehmet Ali Öztürk'e teslim ettiler.