"Korona virüs kalp sağlığını etkiliyor"

Dr. Davran Çiçek kalp rahatsızlıkları olanları uyardı. Çiçek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kalp hastalarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle beslenmeye dikkat edilmeli, kan basıncı kontrol altında tutulmalı, kan değeri ölçümünü düzenli yapılmalı, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden korunmalı, stres faktörü kontrol altına alınmalıdır" dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Davran Çiçek 12-18 Nisan “Kalp Sağlığı Haftası” kapsamında yaptığı açıklamada Covid-19 virüsünün kalbi olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti. Kalp sağlığı için verilen hizmetlere de değinen Prof. Dr. Çiçek, 1,5 yıl içerisinde bin 500 kalp hastasına müdahale ederek eski sağlığına kavuşmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.

"Çocuk hastaların ve gebelerinde Covid-19'a karşı duyarlı oldukları gözlemlendi”

Prof. Dr. Davran Çiçek, kalp hastalığının belirtileri, nedenleri, korona virüsün kalbe etkileri ve korunmaların yollarını anlattı. Çiçek, "Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenlerinin en başında yer alıyor. Kalp ve damar hastalıklarının nedenlerini sıralayacak olursak: diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, genetik faktörler, hareketsiz yaşam, stres gibi unsurlar yer almaktadır. Pandemi döneminde tüm bireyler gibi kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın da dikkatli olması gerekiyor. Covid döneminde kalp rahatsızlığında bir miktar artış gözlemlendi. Özellikle bu dönemde korona virüse karşı korunmayı kalp hastalığına karşı korunma ile eş değerde görebiliriz. Yaşanan son gelişmelerle birlikte çocuk hastaların ve gebelerinde Covid-19 virüsüne karşı duyarlı oldukları gözlemlenmiştir” dedi.

"1,5 yıl içerisinde bin 500 kalp hastamıza kateter yöntemiyle müdahalede bulunduk”

Kalp hastalarının dikkatli olması gereken konular olduğunu söyleyen Prof. Dr. Davran Çiçek, "Kalp hastalarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle beslenmeye dikkat edilmeli, kan basıncı kontrol altında tutulmalı, kan değeri ölçümünü düzenli yapılmalı, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden korunmalı, stres faktörü kontrol altına alınmalıdır. Özellikle pandemi döneminde de kalp sağlığı açısından kardiyoloji bölümünden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Anjiyo Ünitemiz de 1,5 yıl içerisinde bin 500 kalp hastamıza kateter yöntemiyle müdahalede bulunduk. Girişimsel yöntemlerimiz, koroner yoğun bakımda takiplerimiz ve poliklinik hizmetlerimiz pandemi döneminde de kesintisiz olarak devam etti. Bizler buradayız. Bu dönemde kalp sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Kalp Sağlığı Haftanız kutlu olsun. Hepinize sağlıklı günler dilerim” diye konuştu.