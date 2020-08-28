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Korona virüs tedavisi gören Alanya Belediye Başkanı Yücel taburcu oldu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir süredir COVID-19 teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu oldu.

Başkan Yücel'in, istirahatine evinde izole bir şekilde devam edeceği bildirildi.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 17 Ağustos 2020 tarihinde çeşitli şikayetlerle gittiği hastanede COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) testinin pozitif çıkması sonucu gördüğü tedavi sürecinin ardından bugün sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Hastane Başhekimi Müslüm Ahmet Tunçkıran, Başkan Yücel'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in 12 gün süren tedavi süreci sevenlerinin desteği ve dualarıyla sağlıklı bir şekilde geride kaldı. Sayın Başkan Yücel, bir süre daha evinde izole bir şekilde istirahat etmeye devam edecek. ” dedi.

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