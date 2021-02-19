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Korona virüsü hiçe sayıp kumar oynayanlara polisten ceza yağdı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, kapalı alanda kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye 59 bin 254 TL para cezası uygulandı, kumar oynanmasına yer temin eden 3 kişiye de işlem yapıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, kapalı alanda kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye 59 bin 254 TL para cezası uygulandı, kumar oynanmasına yer temin eden 3 kişiye de işlem yapıldı.


Dün Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda, bir masa etrafına toplanmış 10 kişinin bulunduğunu ve masada oyun kağıtlarıyla bir miktar paranın olduğu tespit edildi. Olayla ilgili (H.B), (M.U) ve (Ö.K) isimli şahıslara “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan işlem yapılmış, ayrıca ikamette bulunan 14 şahıs hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesine istinaden toplam 59 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.

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