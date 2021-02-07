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Korona virüsü yenen Başkan Böcek'in oğluyla sabah yürüyüşü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile yaptığı hafta sonu yürüyüşü büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile yaptığı hafta sonu yürüyüşü büyük beğeni topladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 109 günlük korona virüs tedavisinin ardından 3 Aralık'ta taburcu edilmiş ve 5 gün sonra da görevine başlamıştı. Uzun süren tedavisinin ardından makam koltuğuna oturan Böcek'in, eski sağlığına hızla kavuştuğu bildirildi. Başkan Böcek, sağlık durumunun iyiye gittiğini oğlu Gökhan Böcek ile hafta sonu site bahçesinde yaptıkları bir sabah yürüyüşüyle gösterdi. Eşofmanlarını giyen baba oğul maskelerini takıp güneşli havada bir süre yürüdü.


Gökhan Böcek, babasıyla yaptığı yürüyüşün bir bölümünü sosyal medya hesabından, "Biliyorum. Ona 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diyen yüzbinlerce seveni var. Bugünlük o gurur benim. Babamla hafta sonu Antalya keyfi" notuyla paylaştı. Binlerce kişinin görüntüleyip yoğun yaptığı video büyük beğeni topladı.

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