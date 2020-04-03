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‘Koronalıyım' diyerek polise tüküren şüpheli tutuklandı

Antalya’da polis ekiplerine, ‘Ben koronalıyım’ diyerek tüküren şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da polis ekiplerine, ‘Ben koronalıyım' diyerek tüküren şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, bugün gece 04.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre emekli astsubay Ebubekir D., birlikte yaşadığı Rumen kadını silahla korkutarak rehin aldı. Bir fırsatını bulup polisi arayan kadının ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilebilen Ebubekir D. gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilirken polis ekiplerine Ebubekir D. ‘Ben koronalıyım' diyerek tükürdü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından maskeli olarak adliyeye sevk edildi. Ebubekir D. mahkemece ‘görevli memura hakaret suçu'ndan tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

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