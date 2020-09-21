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Köse ve Sancaktar, şehit ailesini ziyaret itti

Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, 24 Kasım 2016 tarihinde Şırnak Cudi Dağı bölgesi Çakır Söğüt mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tuncay Arslan’ın ailesini ziyaret etti.

Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, 24 Kasım 2016 tarihinde Şırnak Cudi Dağı bölgesi Çakır Söğüt mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tuncay Arslan'ın ailesini ziyaret etti. Milletvekili Köse'ye Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar eşlik etti. Şehit Tuncay Arslan'ın annesi Satı ve babası Celal Arslan ile bir süre sohbet eden Milletvekili Mustafa Köse, ailenin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. köse " Bu vatan topraklarında yaşayan herkesin şehitlere minnet borçu var" dedi.

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