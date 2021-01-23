Kosova Süper Kupası, Priştine'nin

Antalya'da, Kosova Süper Kupası finalinde Priştine ile Drita takımları karşılaştı. Kupayı 3-1'lik skorla Priştine takımı kazandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Krasniqi'nin sağ kanattan ortasında Zyba kafayla topu kaleci Rexhepi'nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

7. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Rexha'nın şutunda, kaleci Haxho müdahalesine rağmen gole engel olamadı. 1-1

29. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Zyba, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1

90+3. dakikada Shillova, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1

Bu sonuçla Priştine Kosova Süper Kupası'nın sahibi oldu. Priştine takımına kupasını Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi takdim etti.

Stat: Titanic Mardan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar

Priştine: Haxho (Nika dk. 40), Mici, Bekteshi, Dellova, Krasnigi, Abazi (Pefqeli dk. 84 ?), Boshnjaku (Bardhoku dk. 89 ?), Lilaj, Zyba (Shillova dk. 89), Krasniqi, Kryeziu

Drita: Rexhepi, Gerbeshi (Haxhimusa dk. 86), Arago, Blakcori (Brdarovski dk. 46), Hamdi Namanixx (Bujar Shabani dk. 46), Fazliu, Ajzeraj (Alidema dk. 68), Limani, Xhevdet Shabani, Vucaj (Ahmeti dk. 72), Rexha

Goller: Zyba (dk. 2 ve 29 pen.) Shillova (dk.90+3) (Priştine), Rexha (dk. 7) (Drita)

Sarı kartlar: Krasniqi, Kryeziu (Priştine), Hamdi Namani, Brdarovski (Drita)