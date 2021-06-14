Kosovalı kadın sanatçılar Side'de sergi açtı

Kosova Orkide Prizren Kadınlar Derneği, 17 kadın sanatçının geleneksel çalgı “Def” üzerine yaptıkları resimlerinden oluşan sergisini Side Kültür Evi'nde açtı.

Türk ve Arnavut kadınlardan oluşan sanatçıların sergi açılışına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları, Manavgatlılar ve sanatseverler katıldı. Kosova Prizren şehrinin geleneksel tarihinin anlatıldığı eserler, izleyenlerden büyük beğeni aldı. Kosova Kültür Bakanlığı'nın da, kadınların el emeği göz nuru eserlerini, proje kapsamında değerlendirerek desteklediği belirtildi. Kosova Orkide Prizren Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan, Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle eserlerini ve kültürel miraslarını tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sergideki eserleri tek tek inceleyip Kosovalı sanatçılarla sohbet etti. Başkan Şükrü Sözen, “Sanatçı kadınlarımızın defler üzerinde yaptığı geleneksel çalışmaları hakikaten görülmeye değer. Biz de bu sayede Kosova Kültürü'nü daha yakından tanıma fırsatı elde ettik. Kadınlarımızın, Prizren şehrini anlatan eserlerini tanıtmalarına vesile olmak ve aramızdaki bu kültür bağını güçlendirmek bizlere de mutluluk verdi. Tüm sanatseverleri 15 Haziran'a kadar devam edecek olan sergimizi izlemeye davet ediyorum” dedi.