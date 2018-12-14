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Koyun otlatırken kalp krizi geçiren çoban hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde koyunlarını otlatmaya götüren 68 yaşındaki emekli memur Kadir Balcı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde koyunlarını otlatmaya götüren 68 yaşındaki emekli memur Kadir Balcı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgilere göre olay Gazipaşa'ya bağlı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Koyunlarını araçla Cumhuriyet mahallesinden Pazarcı mahallesine getiren Kadir Balcı'yı bir süre sonra yoldan geçenler yerde hareketsiz yatarken gördü.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Balcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis yaptığı araştırma sonucu Balcı'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadir Balcı'nın cenazesi savıcının incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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