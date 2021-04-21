Kozağacı'nda zarar gören seralar onarılacak

Korkuteli'nin Kozağacı Mahallesi'nde şiddetli fırtınadan zarar gören 6 serada inceleme yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Korkuteli'nin Kozağacı Mahallesi'nde şiddetli fırtınadan zarar gören seraları ziyaret edip zarar tespit çalışması yaptı. Bölgeye giden ekipler, 6 serada incelemede bulunarak, hasar tespit raporu hazırladı. Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yaralarını sarmak için seraların onarımına destek verecek.

“Onarıma destek verilecek”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, “Çiftçilerimiz bahar ayında domates yetiştirmek üzere bir hazırlık yapmış. Bir gün öncesinde seraların naylonlarını çekmiş fakat malum fırtınadan dolayı sera naylonunun tamamına yakını hasar görmüş. Yaklaşık 5 dönüm bir alana sahip. Çiftçilerimize gereken desteği vereceğiz” dedi.

Kozağacı Mahalle Muhtarı Şükrü Akar da, fırtınadan zarar gören çiftçiler adına üzgün olduklarını belirtti.