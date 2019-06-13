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Kozalaklar köylüye ekmek kapısı oldu

Korkuteli’nde çam tohumu temini için başlatılan kozalak toplama çalışmaları, köylülere iş imkanı sağladı.

Korkuteli'nde çam tohumu temini için başlatılan kozalak toplama çalışmaları, köylülere iş imkanı sağladı. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından toplatılan kozalaklar, tohumları çıkarıldıktan sonra bozuk veya yangınlarda zarar gören alanlara ekiliyor.


Korkuteli Orman işletme Müdürlüğü, bölgenin ihtiyacı olan çam fidanlarını yetiştirmek için yüksek yerlerde bulunan ağaçların kozalaklarını toplattıktan sonra içindeki tohumları köylülere çıkartıyor. Köylüler tarafından kozalakların içindeki tohumlar çıkartıldıktan sonra, Ağaçlandırma Mühendisliği tarafından tohumlar sorumluluk alanlarındaki bozuk ve yangında zarar gören sahalara ekiliyor.


Orman İşletme Müdürü Hülya Karataş, “Ülkemizdeki verimsiz ve bozuk orman alanlarını ıslah etmek ve verimli orman alanlarımızı artırmak amacıyla, rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir, bu kapsamda yürütülen ağaçlandırma çalışmaları doğrultusunda bölgede toplanan çam kozalakları işçiler tarafından tohumları çıkartılıyor. Daha sonra işçiler tohumları toprakla buluşturuyorlar” dedi.


Karataş, “Orman Genel Müdürlüğümüzün politikaları ve hedefleri doğrultusunda Antalya orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü olarak bünyesinde çeşitli ormancık çalışmalarında hizmet veren yöre insanımıza ekonomik anlamda olumlu katkısı ve insanlarımıza ciddi istihdam kapısı sağladık. He zaman Orman köylüsünün yanındayız” diye konuştu.

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