KPSS lisans sınavları Alanya'da yapılacak

Dr. Ekrem Kalan ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavlarının bundan sonra Alanya'da yapılacağını söyledi. Rektör Kalan “Artık adayların sınavlar için Antalya'ya gitmesine gerek kalmadan KPSS Lisans sınavını Alanya Sınav Koordinatörlüğünce yapılabilmesine olanak sağladık.” ifadelerini kullandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü de ziyaret eden Rektör Kalan, Alanya için önemli bir gelişmenin müjdesini verdi. Ziyarette, Antalya'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavlarının, bundan böyle Alanya Sınav Koordinatörlüğünce yapılması hususu görüşülerek karara bağlandı.

Müjdeli haber sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Kalan; “Hâlihazırda KPSS Ortaöğretim sınavlarını Alanya'mızda gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz zamanlarda ÖSYM'nin gerçekleştirdiği KPSS lisans sınavları için kimi zaman adaylar Antalya'ya gitmek durumunda kalıyorlardı. Bu durum onlar için bir hayli maddi ve manevi külfete yol açıyordu. Sayın ÖSYM Başkanımız Prof. Dr. Halis Aygün ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde artık adayların KPSS Lisans sınavı için Antalya'ya gitmesine gerek kalmayacak. Alınan karar ile birlikte sınavın Alanya Sınav Koordinatörlüğünce yapılabilmesine olanak sağladık. Türkiye'de KPSS Lisans sınavının gerçekleştirilmesine izin verilen ilk ilçe böylece Alanya oldu. Diğer sınavlarında peyderpey ilçemizde yapılması için ÖSYM Başkanımız Prof. Dr. Halis Aygün ile görüş alışverişinde bulunduk. Başkanımıza alınan bu karar ve nazik ev sahipliği için teşekkür ederim.” dedi.