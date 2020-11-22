KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu

Antalya'da KPSS ortaöğretim sınavına geç kalan adayların yardımına polis yetişti. Bir aday polis motosikletiyle sınava yetiştirilirken, aracı arızalanan başka bir aday da trafik polisleri tarafından araçla sınavın yapılacağı okula bırakıldı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen ve saat 10.15'te başlayan KPSS ortaöğretim sınavına geç kalan adaylardan birini koşarken gören motosikletli polis timi, öğrenciyi motosikletin arkasına alıp yola koyuldu. Aday tarafından cep telefonuyla çekilen o anlarda polis memuruna teşekkür eden aday, sınavına yetiştirildi. Aracı arıza yaptığı için yolda kalan bir kadın adayın da imdadına trafik polisleri yetişti. Adayı sınava yetiştiren polis, okul kapısında genç kadına başarılar dileyip ayrıldı.