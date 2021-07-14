Kreş öğrencileri gönüllerince eğlendi

Manavgat Belediyesi'ne ait kreşlerde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, belediye yönetiminin düzenlediği mangal ve disko partisi etkinliklerine katıldı.

Manavgat Belediyesi geçen hafta açılış töreniyle hayata geçirdiği Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çocuklar düzenlen etkinlikle eğlenirken Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki öğrenciler için de Boğaz Mesire Alanı'nda mangal partisi düzenledi. Kreşlerin düzenlediği etkinliklere Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri de eşlik etti. Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki 59 öğrenci, Boğaz Mesire Alanı'nda düzenlenen mangal partisinde açık havada keyifli vakit geçirerek parkta oyunlar oynadı. Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde disko partisi gerçekleştiren 110 öğrenci ise kreş içerisindeki ortak kullanım alanını eğlence kulübü haline getirerek hareketli müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Dünyaca ünlü pop sanatçısı Michael Jackson karakterini canlandıran eğitmenler ise, dans ve müziklerle öğrencileri eğlendirdi. Öğrenciler, kurdukları mini DJ kabininde ise DJ'lik yapma deneyimi yaşadı.

“Mutluluklara ortak oluyoruz”

Etkinlikler sonunda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, kreşlerde eğitim gören öğrencilerin çeşitli ortamlarda gönüllerince eğlendiklerini dile getirdi.