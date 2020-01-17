İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu

Muratpaşa Belediyesi, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü’nde 5 kreşinde eğitim gören 560 öğrenciye günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını anlattı.

Muratpaşa Belediyesi, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'nde 5 kreşinde eğitim gören 560 öğrenciye günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını anlattı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Münir Özkul ve Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan kreşlerinin minik öğrencileri, dünyada ilk kez 2011'de Türkiye'de kutlanılmaya başlayan 16 Ocak Dünya Hijyen Günü dolayısıyla düzen eğitimle birer hijyen elçi oldu. Kreşlerde eğitimlerine devam eden 560 öğrenciye yönelik eğitim programında çocuklara günlük hayatta dikkat etmeleri gereken hijyen kuralları anlatıldı. Miniklere hijyen bilinci aşılamak için uygulanması gereken temizlik alışkanlıkları ile ilgili çocuklara yönelik eğitici videolar izletildi, oyunlar oynatıldı, drama yapıldı. Eğitimde mikroplardan olabildiğince arındırılmış bir hayatın en temel unsurunun aslında el yıkamak olduğunun altı çizilirken sadece el yıkama alışkanlığı kazanılmasıyla enfeksiyon hastalıklarının yüzde 45 oranla azalacağı vurgulandı.


Eğitim sonunda sertifikalarını alan öğrencilere hijyen alışkanlıkları karnesi de verildi. Hijyen alışkanlıkları karnesiyle evde öğrencilerin bu alışkanlıkları uygulayıp uygulamadığını velilerin de kontrol etmesi amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.