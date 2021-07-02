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Kreş öğrencilerine sokak hayvanlarını beslemeleri için karne hediyesi olarak mama dağıtıldı

Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim alan öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Öğrencilere karne hediyesi olarak da sokak hayvanlarını beslemeleri için mama verildi.



Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Toros, Gürsu ile Uncalı kreş ve gündüz bakımevlerinde karne töreni düzenlendi. Törene çocukların aileleri ve öğretmenleri katıldı. Çocuklar, yıl boyunca yaptıkları etkinlerin ürünlerini, sergiyle aileleriyle paylaştı. Öğretmenlerin ellerinden kendileri için özel tasarlanmış karneleri alan öğrenciler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.


Mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaşan öğrencilere karne hediyesi ise sokak hayvanları için mama oldu. Öğretmenlerin tavsiyesiyle öğrenciler, hediye mamaları sokaklarındaki hayvanlara dağıtacak. Karne töreni, ailelerin çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafların ardından sona erdi.

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