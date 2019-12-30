Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler 2019'un gelişini yılbaşı eğlencesiyle kutladı. Miniklerin bu coşkusuna ortak olan Başkan Muhittin Böcek de yeni yıl pastası kesip hediye dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde ve Cam Piramit alanında hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören 4-6 yaş grubu 124 çocuk için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de birbirinden renkli kıyafet ve kostümlerle yeni yılı kutlayan, oyunlar oynayan miniklere sürpriz yaparak, eğlencelerine ortak oldu. Başkan Böcek çocuklarla birlikte yılbaşı pastası kesti, gösterileri izledi. Kreşli

minikler, yeni yılın ilk hediyelerini de Başkan Muhittin Böcek'in elinden aldı.

Kreşli miniklerin ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Başkan Böcek, ‘Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Sizler bizim umudumuzsunuz. 2020 yılı ülkemize ve Antalya'mıza sağlık, barış, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ailenizle birlikte nice seneler diliyorum' dedi.

Düzenlenen renkli etkinlikte müzik eşliğinde öğretmenleriyle birlikte dans eden ve oyun oynayan minik öğrenciler, eğlence dolu bir gün geçirdi.