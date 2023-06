Kreşteki çocuklar at binme heyecanı yaşadı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hayata geçirdiği Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, at çiftliğinde eğlenceli ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eğitim yatırımlarının başında gelen Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri hem kreş içerisinde hem de dış gezilerle muhteşem etkinliklerle buluşturulmaya devam ediyor.

Oba Mahallesi'nde hizmet veren kreş öğrencileri için At Çiftliği'nde bir etkinlik düzenlendi. Öğretmenleri ile birlikte at çiftliğine giden minikler, ilk olarak doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Ormanlık arazide gezen öğrenciler doğayı keşfetme imkanı buldular. Öğrenciler daha sonra karpuz yiyerek çekirdeklerini öğretmenlerin direktiflerine göre özel kaplara biriktirdiler ve yine önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdiler. Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi'nin minik öğrencileri tek tek ata bindiler. Öğretmenleri ve çiftlik çalışanlarının kontrolünde at üzerinde gezi yapan öğrenciler oldukça eğlendiler.

Yapılan etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, “Öğrencilerimizi sadece kreş içerisinde tutmayarak dışarıya çıktığımız birçok etkinlik ile de buluşturuyoruz. Modern eğitim ve öğretim yöntemleri ile ilerliyoruz. At çiftliğinde geçirdiğimiz bir gün ile hem öğrencilerimiz eğlendi hem de çok değerli bilgiler edindiler. Hayvan sevgisini öğrenen öğrencilerimizin pek çoğu da korkularını yendiler. Alanya Atlı Spor Kulübüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinliklerimize devam edecek” dedi.