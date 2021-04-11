Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriliyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Evde Sağlık Hizmetini talebin daha da yoğunlaştığı pandemi döneminde de aralıksız sürdürüyor. Evde Sağlık ekipleri, kayıtlı hastalarına rutin ziyaretlerini sürdürürken, pandemi sürecinde zor durumda kalan vatandaşların da yardım ediyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verilirken, doktora gitmesi gereken hastalara da ambulans desteği veriyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak Kepez Fatih Mahallesi'nde bulunan bir vatandaşın rutin kontrollerini gerçekleştirerek, engelli bir vatandaşın da tıbbi ekipman talebini gerçekleştirdi.

“12 bin kayıtlı hasta”

Korona virüs pandemisi başladığı günden bu yana tüm ekiplerin seferber edildiğini dile getiren Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dilara Bölükbaşı “Kayıtlı yaklaşık 12 bin hastamız var. Pandemi başladığı gün itibariyle tüm tedbirlerimizi alarak hizmet vermeye devam ettik. Sağlık kontrollerini yapıyor, ambulans temini yapıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye, hasta yatağı, banyo hizmeti, hane temizliği, doktor, hemşire ve fizyoterapi hizmetleri veriyoruz. Enjeksiyon, pansuman, sonda değişimi gibi hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.