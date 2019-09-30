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KTS'den Kumluca'daki 2 okula ödül

İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi’nde (KTS) yapılan değerlendirmeye göre, Antalya’da ilk beşe giren okul müdürlerine Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan "Başarı Belgeleri" verildi.

İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi'nde (KTS) yapılan değerlendirmeye göre, Antalya'da ilk beşe giren okul müdürlerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan "Başarı Belgeleri" verildi. Değerlendirmede, Kumluca ilçesindeki 2 okul ödül aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Din Öğretmeni hedefleri doğrultusunda oluşturulan, İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi'nde (KTS) dereceye giren okul müdürleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi.


İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi'nde (KTS) yapılan değerlendirmeye göre, Antalya'da ilk beşe giren okul müdürlerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan, ‘Başarı Belgeleri' İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan tarafından verildi. İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi Başarı Belgelerinde Kumluca ilçesinde, Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ödül aldı.


Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammed Özdemirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve ilçe adına kalite belgesi alan Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Tekdemir ile Kumluca Kız AİHL Müdürü Kadiriye Girgin katıldı.



“İzleme ve değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir”


İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında planlanan, ilçe müdürlüklerince değerlendirilen ve önerilen, il milli eğitim müdürlüklerince de nihai karara bağlanarak sisteme girişi yapılan eylemlerin KTS ile takip edildiğini vurguladı. Arslan, “Bu yazılım sistemiyle ‘eğitim ortamları ve fiziki imkanlar, öğretmenler ve eğitim yöneticileri, akademik gelişim ve üniversiteye hazırlık, mesleki gelişim (öğrenci), değerler eğitimi, bilim, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler, okul tarafından gerçekleştirilen örnek ve özgün uygulama/proje alanı, izleme ve değerlendirme' alanlarında okullarımızın izleme ve değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir "dedi.

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