Kuaförler Odası ve Berberler Odası çocukların yüzünü güldürdü

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Antalya Kuaförler Odası ve Antalya Berberler Odası işbirliğinde 22 Mayıs Kuaförler Günü dolayısıyla düzenlenen, Kepez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gönül Köprüsü 5 Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 710 ihtiyaç sahibi çocuğun saç bakımlarının yapıldığı etkinlik Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak sosyal sorumluluk projelerine en yüksek katkıyı vermeye çalıştıklarını aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Gönül Köprüsü gibi projeler, toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalığı geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışmamızı güçlendirmek üzere hayata geçiriliyor. Bugün, 22 Mayıs Kuaförler Günü dolayısıyla Kuaförler Odası Başkanımız Tolgahan Demir ve Berberler Odası Başkanımız Yüksel Uzun'un düzenlediği, Kepez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gönül Köprüsü 5 Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 710 ihtiyaç sahibi evladımızın saç bakımlarının ve saç kesimlerinin yapıldığı bu güzel etkinlikte çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk" ifadelerinde bulundu.

Dere, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Birliğimizin ve Odalarımızın hayata geçirdiği ve destek verdiği sosyal sorumluluk projelerine her zaman elimizden gelen en yüksek katkıyı vermeye çalışıyor, bu anlamda teşkilatımızı buna teşvik ediyoruz. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Antalya Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde her türlü sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer alıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediğimizi belirterek, bugün burada bayram öncesinde gönül katkısıyla evlatlarımızın yüzünde bir tebessüm oluşmasında emeği geçen Antalya Kuaförler Odası Başkanımız Tolgahan Demir'e, Antalya Berberler Odası Başkanımız Yüksel Uzun'a, üyelerimize, berber ve kuaför esnafımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, esnaf ve sanatkarlarımızın 22 Mayıs Dünya Kuaförler Günü'nü kutluyorum” dedi.

"Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz"

Antalya Kuaförler Odası Başkanı Tolgahan Demir ise, Kuaförler Odası olarak daha önce farklı sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün bizim günümüz ve bu özel günü çocuklarımızla bir arada mesleğimizi icra ederek geçirmek istedik, bu bizim için çok anlamlı. Bu proje ile burada 710 çocuğumuzun saç bakım ve şekillendirme işlemlerini gerçekleştirerek Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Ben başta Birlik Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye belirtti.

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun da, sosyal sorumluluk projelerini 12 aya yaydıklarını aktararak, “Burada 710 çocuğumuzun saç bakım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ancak bunun yanı sıra Berberler Odası ve Kuaförler Odası olarak yaşlı bakım evlerine giderek değerli büyüklerimizin saç ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi bir gün ile sınırlı tutmuyor, 12 aya yayıyoruz. Bugün ise bayram öncesi gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile çocuklarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.