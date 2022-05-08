Kubat, Yörük Türkmen Festivalinde sevenleriyle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde ünlü sanatçı Kubat sahne aldı. Türkülerini seslendiren Kubat, Yörük vatandaşları eğlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festival alanında düzenlenen etkinliklere katılarak coşkuya ortak oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yörük Türkmen Festival alanı gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uluslararası Yörük Türkmen Festivali alanında ilçe belediyeleri ve derneklerin kurduğu Yörük çadırlarını ziyaret etti. Vatandaşlarla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Başkan Böcek, çadırları tek tek ziyaret etti. Alanda düzenlenen etkinliklere katılan Başkan Böcek festival coşkusuna ortak oldu.

“Kubat Yörük Festivalinde”

Yörük Türkmen Festivali akşam da Kubat konseri ile devam etti. Halk Müziği sanatçısı Kubat, binlerce hayranıyla Yörük Türkmen Festivalinde buluştu. Türkülerini Yörükler ve alanı dolduran vatandaşlar için seslendiren Kubat, ‘Halkalı şeker', ‘Tiridine Tiridine Bandım', ‘Erik Dalı', ‘Fidayda', ‘Farfara' gibi hareketli türküleriyle izleyenleri coşturdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ünlü sanatçıya festivale katkısından dolayı plaket ve çiçek takdim etti.

“Müzik, dans, konser”

Öte yandan gün boyu çeşitli etkinliklerle devam eden Yörük festivali çerçevesinde Uygur Türkeri'nin Müzik ve Dans Gösterileri, konserler, Kız Kumay ve At üzerinde güreş gösterileri ile renklendi. Daha sonra Sevil Çakar ve orkestrası Azerbaycan türküleri ile izleyenlere muhteşem bir konser verdi. Türk dünyasından halk oyunları gösterileri de festival çerçevesinde kültür şöleni yaşattı.