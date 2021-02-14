Kucaklarında bebekle polise yakalanan dilencilere 16 bin lira ceza

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarda olan dilenciler polise yakalandı. Boş sokakta kucaklarında bebeklerle dilenen 3 kadın, alışverişe çıktıklarını söyleseler de cezadan kurtulamadı.

Manavgat ilçesinde ikisinin kucağında bebek olan üç kadın dilenci devriye görevi yapan polis tarafından durduruldu. Sokakların boş olmasına rağmen bir işyerinin önünde bekleyen dilencilerin ilk tepkisi çekim yapan gazeteciye oldu. 'Ne geçti eline. Madalya takarlar artık sana' diyerek tepki gösteren dilenciler, yürüme mesafesindeki polis merkezine götürüldü. Sokaktaki diğer vatandaşları örnek gösterip herkesin sokakta olduğunu iddia eden dilencilere polis sokaktaki insanların evlerine yürüme mesafesinde olduğunu anlattı. Evlerinden 1 kilometre uzakta yakalanan dilenciler, alışveriş için çıktıklarını ve bulundukları yerde alacaklarının olmadığını iddia edince bu defa evlerinde kalabalık halde aileleri ile kalanları şikayet etmeye başladılar. Maskeleri de bulunmayan 3 kadın dilencinin kimlik bilgileri alınıp, kişi başı yasağı ihlal ve maske takmama suçundan 4 bin 50'şer lira olmak üzere toplam 16 bin lira idari para cezası uygulandı.