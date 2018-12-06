Küçük Arda son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde manevra yapan kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu görme engelli dedesinin ağır yaralandığı kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki Arda Ay, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Hayri E, 33 L 7476 plakalı kamyonetin arkadaki kasanın yan kapağını açıp, manevra yapmak istedi. Bu sırada Arda Ay ile görme engelli dedesi Ahmet Ay, açık kapı ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan dede Ahmet Ay kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı, küçük Arda ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük Arda, Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Gözaltına alınan sürücü Hayri E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.