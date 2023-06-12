Küçük basketbolcular lig ikincisi

Muratpaşa Belediyespor Basketbol U10 Kız Takımı, sezonu Antalya 2'ncsi olarak tamamladı. 7 küçük basketbolcu, kupa ve madalyalarını törenle aldı.

Muratpaşa Belediyespor'un en küçük basketbolcuları U10 Kız Takımı, nisan ayında başlayan Antalya Ligi'ni 2'nci sırada tamamladı. Sezonun son maçında AGGİK Basketbol'la karşı karşıya gelen Muratpaşa'nın yıldız adayları karşılaşmadan 41-11 galip ayrıldı. Oynadıkları 12 maçtan 11'ini kazanan takım, madalya ve kupasını törenle aldı. Antrenör Çağatay Toklu, tüm sporcularını kutlarken küçük basketbolcuların sevincini sahada onlarla paylaştı.