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Küçük çocuğun kamera yaramazlığı

Antalya’da küçük bir çocuğun caminin güvenlik kamerasını koparması gülümsetti.

Antalya'da küçük bir çocuğun caminin güvenlik kamerasını koparması gülümsetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki Zincirlikuyu Cami'nde yaşandı. Cami görevlisi sabah saatlerinde izlediği bilgisayardan, güvenlik kameralarından birinin çalışmadığını farketti. Hemen caminin arka bölümüne giden görevli, kameranın yerinde olmadığını gördü. Kayıt altındaki görüntüleri izleyen görevli, kameranın 10 yaşlarında küçük bir çocuk tarafından koparıldığını tespit etti. Daha önce musluk, tuvaletlerin demir kapısı da çalınan caminin görevlisi durumu polise bildirdi. Polis küçük çocuğu bulmak için çalışma başlattı.


Güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun pencereden kameranın bulunduğu yere tırmandığı ve gülümseyerek kamerayı kopardığı görüldü.

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