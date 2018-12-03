Küçük elleriyle büyük yüreklere dokundular

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi öğrencileri 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'ne dikkat çekmek için renkli bir etkinliğe imza attı. Yaşları 3 ile 6 arasında 120 kreş öğrencisi, engelli bireylerin yaşadıkları güçlüklere dikkat çeken notların yer aldığı sarı balonları gökyüzüne bıraktı. “Asıl engelliler onları görmeyenlerdir, Sadece bugünlerde değil; her zaman yanlarındayız, En büyük engel; sevgisizliktir.” gibi sözlerin yer aldığı notlarla birlikte balonları gökyüzüne bırakan minikler, o kocaman kalpleriyle 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde farkındalık oluşturdu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, düzenlemiş oldukları etkinliklerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çektiklerini söyledi. Konyaaltı Belediye Uncalı Çocuk Kreşi'nin minik öğrencileri de bu güne dikkat çekmek için gökyüzüne sarı balon bıraktığını dile getiren Muhittin Böcek, öğrencilerin o minik elleriyle koca yüreklere dokunduklarını kaydetti.