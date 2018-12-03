İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük elleriyle büyük yüreklere dokundular

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle gökyüzüne her birinde ayrı notların yer aldığı sarı balonlar bıraktı.


Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi öğrencileri 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'ne dikkat çekmek için renkli bir etkinliğe imza attı. Yaşları 3 ile 6 arasında 120 kreş öğrencisi, engelli bireylerin yaşadıkları güçlüklere dikkat çeken notların yer aldığı sarı balonları gökyüzüne bıraktı. “Asıl engelliler onları görmeyenlerdir, Sadece bugünlerde değil; her zaman yanlarındayız, En büyük engel; sevgisizliktir.” gibi sözlerin yer aldığı notlarla birlikte balonları gökyüzüne bırakan minikler, o kocaman kalpleriyle 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde farkındalık oluşturdu.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, düzenlemiş oldukları etkinliklerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çektiklerini söyledi. Konyaaltı Belediye Uncalı Çocuk Kreşi'nin minik öğrencileri de bu güne dikkat çekmek için gökyüzüne sarı balon bıraktığını dile getiren Muhittin Böcek, öğrencilerin o minik elleriyle koca yüreklere dokunduklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.