Küçük kız korona denetiminde kaymakama "Bayrak" şiirini okudu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit'in de katıldığı denetimlerde esnaf sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılırken, minik bir kız çocuğu Kaymakam Çimşit'e "Bayrak" şiirini okudu.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İçişleri Bakanlığı koordinesinde “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı. Kaymakam Çimşit, esnafa sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Antalya Caddesi'nde Sağlık İlçe Müdürü Dr. Oya Dirican, polis, zabıta ve denetim ekipleriyle buluşan Kaymakam Çimşit, iş yeri denetimlerine katıldı. Vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam eden Kaymakam Çimşit, rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasının vaka sayılarının azalmasında önemli rol oynayacağını dile getirdi. Dünya genelinde yaşanan pandemiyi ve son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarını hatırlatan Kaymakam Çimşit, vatandaşlara sosyal mesafenin önemini hatırlatarak, ilçe dışından gelen vatandaşlarla temasta bulunulmamasını ve sevdiklerimizi korumak adına maskesiz dışarıya çıkılmamasını istedi. Denetimler sırasında manav dükkanına uğrayan Kaymakam Çimşit, burada minik bir kız çocuğu ile karşılaştı. Kaymakam Çimşit, Yaşar-Sadi Tekin İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Hira Nur Uzun ile sohbet ederek, kurallara uyduğu için minik kıza teşekkür etti. Hira Nur, Kaymakam Çimşit ve beraberindeki denetim ekibine ünlü şair Arif Nihat Asya'nın 6 kıtalık Bayrak şiirini okudu. Kaymakam Çimşit, okuyuşundan dolayı Hira Nur'u tebrik etti.