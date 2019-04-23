Küçük valinin ilk talimatı emniyet kemeri tokası oldu

Antalya'da vali koltuğunu devralan İlayda Oya Büyükbodur, belediye ve emniyete talimatlar verdi. Büyükbodur, "İlk olarak Cumhurbaşkanlığımız Külliyesinde uygulanmaya başlayan Sıfır Atık Projesiyle ilgili olarak tüm ilçelerimize geri dönüşüm kutularının konulmasını rica ediyorum. Bisiklet yolu çalışmalarının hızlandırılarak, tüm vatandaşlarımızın katılabileceği 'Arabadan İn, Bisikkete Bin' isimli bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Emniyet kemerlerinin kilidini susturmak için üretilen bu tokaları, hem üretenlere hem de kullananlara cezai işlem uygulanmalıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün düzenlenen törenlerle Türkiye'nin dört bir yanında kutlanırken Antalya'daki etkinlikler Cumhuriyet Meydanında çelenk töreniyle başladı. Törene Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çok sayıda STK çelenginin anıtın önüne bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıtın dört bir yanında hazır bulunan öğrenciler aynı anda al bayrakları göndere çekti.

"Külliye'de başlatılan proje tüm ilçelerde hayata geçirilsin"

Etkinlikler kapsamında Vali Münir Karaloğlu, makam koltuğunu minik İlayda Oya Büyükbodur'a devretti. Vali Karaloğlu'nun koltuğunu temsili devralan 4'üncü sınıf öğrencisi Büyükbodur'un ilk işi Büyükşehir Belediye Başkanına talimat vermek oldu. Belediye Başkanı ile telefonda görüşen minik Büyükbodur, çocukların bilgisayar veya telefon başında vakit geçirmemeleri için tüm mahalle ve ilçelerde parkların artmasını talep etti. Büyükbodur, "İlk olarak Cumhurbaşkanlığımız Külliyesinde uygulanmaya başlayan Sıfır Atık Projesiyle ilgili olarak tüm ilçelerimize geri dönüşüm kutularının konulmasını rica ediyorum. Bisiklet yolu çalışmalarının hızlandırılarak, tüm vatandaşlarımızın katılabileceği 'Arabadan İn, Bisikkete Bin' isimli bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasını rica ediyor, çalışmalarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Cezai işlem uygulanmalı"

Büyükbodur, belediye başkanının ardından 23 Nisan kapsamında alınan tedbirlere ilişkin değerlendirme almak üzere İl Emniyet Müdürüyle de görüştü. Gerekli tüm önlemlerin alınıp alınmadığını soran ve İl Emniyet Müdüründen bilgi alan Büyükbodur, "Emniyet ekiplerimiz yaya öncelikli yollarda kurallara uyulup uyulmadığının denetimini mutlaka yapmalıdır. Ayrıca valiliğimiz tarafından başlatılan 'Ölümle Tokalaşma' projesinin meyvelerini almaya başladık. Emniyet kemerlerinin kilidini susturmak için üretilen bu tokaları, hem üretenlere hem de kullananlara cezai işlem uygulanmalıdır" talimatını verdi.

Büyükbodur, emniyet ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Atatürk'ün dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olduğunu dile getiren Büyükbodur, Atatürk'ü saygı ve sevgi ile andı. Vali makamına vekalet etmekten duyduğu gurur ve heyecanı ifade eden Büyükbodur, bunun 4 yaşından beri en büyük hayali olduğunu kaydetti. Atatürk'ün "Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözünü hatırlatan Büyükbodur, bunu korumak için tüm birimlerin var gücüyle çalıştığını aktardı.