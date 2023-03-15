Küçükköy'e 8 tonluk süt tankı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, süt tankı ihtiyacı olan Korkuteli'nin Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı'na 4'er ton kapasiteli 2 adet süt tankı desteği verdi. Köylü, sütünü daha şartlarda muhafaza etme imkanına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da tarımsal alanda çiftçinin kalkınması için birçok destek ve projelerin yanı sıra, Halk Süt Projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz verdiği süt ürünlerini en iyi şartlarda ulaştırmak için kooperatiflere son teknoloji süt tankları teslim ediyor. Çiğ sütün sağımından sonra besin değerini yitirmemesi ve gerekli olan soğuk zincirin en uygun şartlarda sağlanması için verilen süt tankı desteği besicilerin yüzünü güldürüyor. Son olarak Tarımsal Hizmetler Dairesi başkanlığı tarafından Korkuteli Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı'na 4'er ton kapasiteli 2 adet süt tankı teslim edildi.

"Sütlerimizi iyi fiyata pazarlama şansı bulduk"

Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Nizam Yörük, yeni kurulan süt tanklarıyla piyasada daha rahat rekabet şansılarının olduklarını söyledi. Yörük, “ Daha önce kooperatife ait süt tanklarımız yoktu. Köylümüzden topladığımız sütleri firmalardan kiraladığımız süt tanklarında muhafaza edip yine kiraladığımız firmalara satmak zorundaydık. Tank ihtiyaçlarımızı Büyükşehir Belediyesi karşılayarak bize büyük bir iyilik yaptı. Sütlerimizi kendi tanklarımızda soğutarak sanayi firmalarına ezilmeden, köylümüzü de ezdirmeden daha iyi pazarlama şansımız oluştu" dedi.