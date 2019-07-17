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Küfürlü 15 Temmuz paylaşımına gözaltı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan 15 Temmuz’a yönelik küfür içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen N.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan 15 Temmuz'a yönelik küfür içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen N.K. hakkında soruşturma başlatıldı.



15 Temmuz akşamı küfürlü paylaşım yapan ve daha sonra gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı kaldıran N.K.'nin Gazipaşa Belediyesi personeli olduğu öğrenildi. Vatandaşların yanı sıra AK Parti İlçe Teşkilatının da ihbarda bulunduğu N.K., saat 17.30 sıralarında polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgusunun ardından Gazipaşa Adliyesine getirilerek hakim karşısına çıkarılan N.K., yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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