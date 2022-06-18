Kulağındaki küpeler sınavı kaçırmasına neden oldu

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için gelen bir genç, ilk önce küpeleriyle vakit kaybetti, ardından yanlış binaya geldiğini öğrendi. Küpesini elleriyle çıkartıp içeriye aldığı gencin geri çıktığını gören kadın polis memuru, "Geç kaldın, geç kaldın" diyerek genci doğru sınav binasına yönlendirdi. Salonu yanlış çıkınca koşarak doğru fakülte binasına giden genç sınavı 2 dakikayla kaçırdı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da saat 10.15'de başladı. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği okul ve fakülteler önünde yoğunluk oluşturdu. Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biri de Akdeniz Üniversitesi oldu. Tüm adayların aileleriyle araçla yerleşkeye girmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik düzeni polisler tarafından sağlandı. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte adaylar ve aileler sınav saatini gölgelik alanlarda bekledi. Saat 09.00'da kapıların açılmasıyla adaylar aileleri ve sevdiklerince salona uğurlandı. Sırayla salona alınan adayların üzerleri detaylı şekilde arandı. Salona metal eşya, etiketi bulunan su, anahtarlık, bozuk para ve kolyeler alınmadı. Bazı ailelerin çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlemlendi. Saatin 10.00'a yaklaşmasıyla birlikte görevliler dışarı çıkıp veli ve adayları, son dakikaların yaklaştığını belirterek uyarılarda bulundu. Sınava son dakikada gelen adaylar ise koşarak salona girdi. Bazı adaylar üzerindeki aksesuar ve eksik belge nedeniyle vakit kaybetti. Çocukları kadar heyecanlı olan aileler gölgelik alanda bekledi. Son dakika uyarısının ardından öğrenciler son saniyelerde salona alındı. Aileler yetişen öğrencilere alkışlarla destek verdi.

Üniversitede en çok adayların girdiği fakültelerden Edebiyat Fakültesi'nde yoğunluk yaşandı. Adaylardan Aydın Adıyaman ise son dakikada kapı kapanırken salona koşarak geldi. Polis Adıyaman'a iki kulağındaki küpelerini çıkarmasını söyledi ve yardımcı oldu. Adıyaman, küpelerini masa üzerine bırakıp salona girdi. Polisin adaydan daha heyecanlı olduğu gözlemlenirken, kapı kapandıktan sonra Aydın Adıyaman bir süre sonra geri çıkış yaptı. Yanlış merkeze geldiğini söyleyen Adıyaman, çıkışta masa üstündeki küpeleri almak isterken zaman kaybetti. Sınav yeri İlahiyat Fakültesi'ne yaklaşık 200 metre koşan Adıyaman, 2 dakika süreyi geçirdi. Bir süre görevliyle konuşan Adıyaman, içeri alınmayınca binanı kapısından ayrıldı. İlahiyat Fakültesi'ne 2 dakika geç kalan bir başka öğrenci ise internet üzerindeki haritaların öğrencileri yanlış yönlendirdiğini ve yerleşke içindeki trafikten zaman kaybettiklerini öne sürmesine rağmen sonuç değişmedi.

"Biz de heyecanlıyız"

Kızını dışarıda heyecanla bekleyen Gökhan Özer, çocuğu kadar heyecanlı olduğunu belirterek, “Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyoruz. Dört gözle bekliyoruz, inşallah iyi bir sonuçla ayrılırlar. Heyecanını yenerse güzel bir yer kazanacaktır. İnşallah tüm adaylarımız için güzel bir sonuç olur, herkes hak ettiği yeri kazanır” dedi.