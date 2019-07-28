Küle dönen evdeki Türk Bayrağı'na bir şey olmadı

Antalya'da klima dış ünitesinden çıkan yangında bir daire yandı. Balkon kısmında çıkan yangında Türk Bayrağı'nın zarar görmemesi dikkat çekerken, bir polis memurunun bayrak hassasiyeti de görenleri duygulandırdı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek için sahile giden Arzu Erarman'ın evinin balkon kısmındaki klima dış ünitesi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Alevler bir anda rüzgarın da etkisiyle balkondan eve sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ise bu sırada çevre güvenliğini alarak yan binalarda oturan bazı vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış noktasındaki Türk Bayrağı'nın zarar görmemesi dikkat çekti. Üst kattaki evin balkon perdelerini dahi yakan yangın sonrası bayrağı fark eden bir polis memuru, balkona giderek bayrağı alıp Erarman'ın komşusuna teslim etti.

Yangını gören bir vatandaş, “Alevler çoktu, her yer yandı ama Türk Bayrağı'na bir şey olmadı” dedi.