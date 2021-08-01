Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan çiftin, evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin yangından kaçarken ormanlık alanda alevlerin arasında kalarak can verdiği tahmin ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Çıkan yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60) ve Andire Yiğit Okur'un (58) cansız bedenlerine, öğle saatlerinde evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alanda ulaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor. Çiftin yangından kaçarken ormanlık alan içerisinde alevlerin arasında kalarak can verdiği tahmin ediliyor. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi.