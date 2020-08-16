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Kullanılmayan eski Türk hamamında yangın

Antalya’nın Serik ilçesinde metruk alanda çıkan yangında kullanılmayan eski Türk hamamı yandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde metruk alanda çıkan yangında kullanılmayan eski Türk hamamı yandı.



Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 10 dönüm arazi içinde bulunan metruk yapılarla birlikte palmiye gibi bir çok ağaç zarar gördü. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 5 söndürme aracı ve Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz müdahale etti. D400 karayoluna yakın olan bölgede çıkan yangIn sonrası polis ekipleri önlem alarak, trafiği kısa süreliğine kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili polis inceleme başlattı. Ferid Hamadi isimli mahalle sakini yangını gördüklerini ve söndürmeye çalıştıklarını belirterek "En yakın evde 6 çocuğumla ben yaşıyordum, çok şükür yayılmadan söndürüldü" dedi.

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