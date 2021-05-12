Kullanılmayan köy okulu aromatik bitki üretim merkezi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Ürünlü Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulunu aromatik bitki üretim merkezine dönüştürecek. Merkezde bitkilerin işlenmesi ve mamule dönüştürülmesi sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi İbradı'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini arttırmak için Ürünlü Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulunu üretim merkezine dönüştürüyor. Merkezde bitkilerin işlenmesi ve mamule dönüştürülmesi sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi üretim merkezine gerekli makine, teçhizat ve teknik desteği verecek. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasadına kadar tüm aşamaları yerinde incelenecek. Merkezde üreticiye eğitimler verilerek, danışmanlık hizmeti de sunulacak. Proje, bölgedeki kadın ve gençlere yeni bir iş kapısı olacak.

Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Murat Yamansoy, okulun yeniden köylerine kazandırılacağı için mutlu olduklarını ifade ederek, “Okulumuz kullanılmaz bir vaziyette, camları kırık çatısı akıyor. Büyükşehir tadilatını yaparak okulumuzu yöre halkına yeni bir iş kapısı olacak merkeze dönüştürecek” dedi.