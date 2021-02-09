Kültür Kafeler Caddesi'ne 101 ağaç dikildi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kültür Kafeler Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Türkiye'nin 81 ilinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kepez Belediyesi, hizmet çalışmalarına devam etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de sokağa çıkma kısıtlamasında devam eden hizmet çalışmalarını yerinde inceledi. Tütüncü, üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Kültür Mahallesi'ndeki, Kafeler Caddesini gezdi. Kültür Kafeler Caddesi düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Tütüncü, belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Çalışmalar hakkında da Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan bilgi aldı. Görüşlerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Kısıtlama günlerinde de bize durmak yok. Arkadaşlarımız harıl harıl çalışıyorlar. Kültür Kafeler Caddesi asfaltlanıyor. Bu güzel mahalle, Kepez bambaşka günlere kanatlanıyor. Kısa bir süre sonra Kafeler Caddesinin görüntüsü çok daha muhteşem olacak. Yakında buralar cıvıl cıvıl olacak” dedi.

Tütüncü, kafeler caddesinde incelemelerde bulunurken balkon ve pencerelerde bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek, hal hatır sordu. Bir vatandaşın, “Başkanım gece gündüz 24 saat çalışıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun” sözleri üzerine Başkan Tütüncü, “ Her şey sizin için. Sizi sevdiğimiz için” yanıtını verdi.

Kepez Belediyesi'nin Kültür Kafeler Caddesi 3805 sokakta başlattığı cadde düzenlemesi kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından iki yönlü trafik akışını koruyan bir proje hazırlanmıştı. Mevcut asfaltın iş makineleriyle kazılarak kaldırıldığı caddeye 900 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde konforlu bir yol inşa edildi. Kaldırımlar, baskı beton granit küptaş, bazalt plak, bazalt bordür kombinasyonu ve engelli yürüyüş yolu çizgilerinin de ilave edildiği caddeye 101 adet ağaç dikildi.