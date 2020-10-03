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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "Antalya'da yürütülen bir çok iş var"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Ardından tarihi Kaleiçi'nde Vali Yazıcı ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu.


Ziyarette konuşan Ahmet Misbah Demircan, "Antalya'ya gelmişken kültür ve turizm bakanlığı olarak yürütülen bir çok iş var. Onlardan özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı işler ve sinema için buradayız. Gelmişken valimizle onları da değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu vesileyle buradayız" dedi.


Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra, Vali Yazıcı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki seyir terasında Kaleiçi'ndeki tarihi yapıtlar hakkında bilgi aldı. İncelemelere Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ile beraberindeki heyet katıldı. Ardından Bakan Yardımcısı Demircan ve Vali Yazıcı ile beraberindeki heyet, Antalya Mevlevihanesi'ni ziyaret etti. Demircan, Yivliminare ile restorasyonu devam eden Tekeli Mehmet Paşa Camii'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Bölge esnafı ile de sohbet eden Demircan ve Vali Yazıcı, ziyaretlerini diğer tarihi mekanları da gezerek tamamladı.

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