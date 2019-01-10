Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hollanda'nın Utrecht kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen turizm fuarına katıldı. Türk turimzcilerin büyük ilgi gösterdiği fuarda Türk stantlarını tek tek gezen Bakan Ersoy, Türk turizminin 2018 yılında ciddi bir ivme kazandığını belirterek, "Turist sayısında Türkiye rekorunu kırdık. Tahminen 45 milyon turist sayısını aşmış olacağız. 2019 yılında erken rezervasyon verileri oldukça iyi görünüyor. Özellikle Avrupa pazarında çok ciddi artış var. Ocak ayı ilk havalimanı verilerini Antalya'da almaya başladık. Antalya'nın havalimanı verilerinde ortalama yüzde 60 artış görüyoruz. Türkiye genelinde de ciddi bir artışın göstergesi. Hollanda'da yüzde 25-30 arası artış var'' dedi.

2019'da turist sayısında yüzde 20'lik artış beklentisi

2019 yılında turist sayısı bakımında yüzde 18-20'lik artış beklediklerine işaret eden Ersoy, "Umarım 2019 için bu rakamları yakalayacağız. 2023 için eski bir hedefimiz vardı, 50 milyon turist diye. Onu 2019 yılında 52 milyon turist olarak yakalarız diye düşünüyorum. Artık hedefleri yükselttik biliyorsunuz. Yeni hedefimiz 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir" diye konuştu.

70 milyon turist hedefinde Türkiye'nin zorlanacağını sanmadığını anlatan Ersoy, "Türkiye bu konuda uzmanlaştı. Önemli olan 70 milyar dolarlık kısmı yakalamak. Nitelikli turiste, konaklama günü ve harcaması yüksek turiste odaklanmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapmaya başladık" dedi.

Turizm okulları koleje dönüştürülecek

Ersoy, turizm okullarının koleje dönüştürülmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Müfredatlar da oluşturuldu. Sevindirici olan kısmı, otellerimiz bu yeni konsepte sahip çıktı. Türkiye'de 76 turizm meslek lisesi var. İlk etapta deneme amaçlı 11'iyle sınırlandırıldı bu okullar. Projeye dahil olmak için 30'un üzerinde otel başvuru yaptı. İlk yıl 11 okulla sınırlı tutacağız. Uygulamadaki artılar ve eksileri göreceğiz. İlk seneyi atlattıktan sonra gelecek yıl talebin tamamını karşılamış olacağız. Zaman içinde 76 okulun yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bir sınırlamamız yok. Talep geldikçe diğer meslek liseleri turizm kolejine dönüştürülecek. İhtiyaç kaç okulsa o kadar okul turizm kolejine dönüştürülecek. Böylelikle sektörün en büyük sorunu olan sezonluk personel ihtiyacının da karşılanmış olacak. Öğrenciler 20 Nisan- 20 Ekim arasında eğitimlerini otellerde görüyor. Hem sezonluk personel ihtiyacı karşılanmış hem de öğrencilere ücret ödenmiş oluyor. Herkes için kazançlı. 4 yıllık eğitimden sonra oteller kendi istedikleri şekilde yetiştirilmiş, 3 dil öğrenmiş personele kavuşacak. Öğrencilerin de mezun olduktan sonra iş bulmaları garanti olmuş oluyor.''

Direkt uçuşlar artacak

Bakan Ersoy, nitelikli turist getirilmesi için yaptıkları ikinci büyük değişikliğin ise direkt uçuşlar olduğunu kaydetti:

Türk Hava Yolları (THY) ile ortak çalışma ile direkt turizm hamlesi yaptıklarını söyleyen Bakan Ersoy, Nisan sonunda Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına Avrupa'dan, Almanya'nın birçok kentinden, İngiltere, Rusya ve Körfez ülkelerinden direkt seferlere başlayacaklarını açıkladı. Protokolü haftalık 67 sefer olarak yaptıklarını ancak düzeltmeye giderek haftalık 80 sefere çıkardıklarını söyleyen Bakan Ersoy şöyle devam etti: " 2020 yılından itibaren THY bünyesine her yıl 50 yeni uçak katılacak. Bu turizm hamlesiyle 2023 yılına kadar Antalya, Bodrum, Dalaman havalimanlarına sefer sayılarını misliyle artırmaya gideceğiz. 500 tarifeli sefere kadar bu sayıyı çıkaracağız. Tarifeler açılmaya başlandı. Birkaç ay içinde kış tarifelerini de açacağız. THY kışın da uçmaya devam edecek. Sezonluk değil 12 aylık uçuş öngörülüyor. Turizmdeki hedeflere ulaşmak için diğer bir çalışma ise tanıtım. Tanıtım bütçeleri ve direkt tanıtım seferberliği başlatıldı. Ocak ayı itibarıyla Türkiye'ye en çok misafir veren ülkelerde Türk hükümeti direkt tanıtım çalışmalarına başladı. İngiltere, Almanya, Hollanda, Ukrayna, Rusya ve Körfez ülkelerinde, 15 Ocak'tan itibaren magazinlerde ve televizyonlarda yoğun tanıtım yapılacak. Bunu dijital tanıtım seferberliği takip edecek. Artık sayıya değil, gelire konsantre olacağız. "

Bu amaç için son bir eksiğin kaldığını, en önemlisinin ise turizm geliştirme fonu olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, dünyada en çok turizm geliri elde eden 10 ülkenin 7'sinde turizm geliştirme fonu bulunduğunu hatırlattı. Bakan Ersoy, " Turizm geliri yüksek ülkelerin iki unsuru var. Milli havayolları var, ikincisi turizm geliştirme fonu. Bizde milli havayolu zaten çok başarılı, çok iyiydi ama istediğimiz yere uçmuyordu. Antalya, İzmir, Dalaman, Bodrum'a uçmuyordu. Bu sene protokolle bu işi başardık. İnşallah yıl içinde turizm geliştirme fonunu kuracağız. İkinci eksiğimizi gidermiş olacağız. Nitelikli turist hamlesini gerçekleştirmiş olacağız.'' dedi.